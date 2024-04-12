Ермаков Пимен Леонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Ермаков Левон Семенов
Мать: Ермакова Лукерья Фадеева
Бракосочетание
До ?.11.1791
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Ермаков Иван Пименов
Мать ребёнка: Ермакова Матрена Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Ермакова Матрена Сергеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Семен Пименов
Мать ребёнка: Ермакова Матрена Сергеева
Рождение ребёнка
27.07.1809
Дочь: Евдокия Пименова
Мать ребёнка: Ермакова Матрена Сергеева
Рождение ребёнка
12.03.1811
Сын: Алексей Пименов
Мать ребёнка: Ермакова Матрена Сергеева
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаддей Пименов
Мать ребёнка: Ермакова Матрена Сергеева
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.828 (1792) | Метрическая книга Рузского уезда - Николаевской церкви села Лужки и Богородицерождественской с. Казанова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (рядом, почти под водой -Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево)
Смерть
1821