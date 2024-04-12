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Ермаков Пимен Леонов

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Ермаков Левон Семенов

Мать: Ермакова Лукерья Фадеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
До ?.11.1791

Жена: Ермакова Матрена Сергеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Ермаков Иван Пименов

Мать ребёнка: Ермакова Матрена Сергеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Ермаков Федор Пименов

Мать ребёнка: Ермакова Матрена Сергеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Семен Пименов

Мать ребёнка: Ермакова Матрена Сергеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1809

Дочь: Евдокия Пименова

Мать ребёнка: Ермакова Матрена Сергеева

Рождение ребёнка
12.03.1811

Сын: Алексей Пименов

Мать ребёнка: Ермакова Матрена Сергеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаддей Пименов

Мать ребёнка: Ермакова Матрена Сергеева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.828 (1792) | Метрическая книга Рузского уезда - Николаевской церкви села Лужки и Богородицерождественской с. Казанова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (рядом, почти под водой -Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево)
Смерть
1821
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
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