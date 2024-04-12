Ермаков Левон Семенов
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Ермаков Пимен Леонов
Мать ребёнка: Ермакова Лукерья Фадеева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Ермаков Павел Леонов
Мать ребёнка: Ермакова Лукерья Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Ненила Леонова
Мать ребёнка: Ермакова Лукерья Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Марфа Леонова
Мать ребёнка: Ермакова Лукерья Фадеева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Лукерья Леонова
Мать ребёнка: Ермакова Лукерья Фадеева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ермаков Петр Леонов
Мать ребёнка: Ермакова Лукерья Фадеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Ермаков Семен Леонов
Мать ребёнка: Ермакова Лукерья Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Ермакова Лукерья Фадеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова Лукерья Фадеева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (рядом, почти под водой -Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево)
Смерть
1801