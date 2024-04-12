Ермаков Левон Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Левон Семенов

Ермаков Левон Семенов

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1753

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Ермаков Семен Терентьев

Мать: Ермакова Варвара Кондратова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Ермаков Пимен Леонов

Мать ребёнка: Ермакова Лукерья Фадеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1776

Сын: Ермаков Павел Леонов

Мать ребёнка: Ермакова Лукерья Фадеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Ненила Леонова

Мать ребёнка: Ермакова Лукерья Фадеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Марфа Леонова

Мать ребёнка: Ермакова Лукерья Фадеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Лукерья Леонова

Мать ребёнка: Ермакова Лукерья Фадеева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Ермаков Петр Леонов

Мать ребёнка: Ермакова Лукерья Фадеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Ермаков Семен Леонов

Мать ребёнка: Ермакова Лукерья Фадеева

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Ермаков Платон Леонов

Мать ребёнка: Ермакова Лукерья Фадеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Лукерья Фадеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (рядом, почти под водой -Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево)
Смерть
1801
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close