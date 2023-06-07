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Ермакова Варвара Кондратова

Место рождения

старинная оной вотчины

Дата рождения

1718

Дата смерти

Между 1763 и 1785

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Кондратий Гаврилов

Мать: не указана

старинная оной вотчины
Рождение ребёнка
1747

Сын: Ермаков Яков Семенов

Отец ребёнка: Ермаков Семен Терентьев

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1753

Сын: Ермаков Левон Семенов

Отец ребёнка: Ермаков Семен Терентьев

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Матрена Семенова

Отец ребёнка: Ермаков Семен Терентьев

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Васса Семенова

Отец ребёнка: Ермаков Семен Терентьев

Место жительства
1763
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Семен Терентьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1763 и 1785
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
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