Ермакова Варвара Кондратова
Место рождениястаринная оной вотчины
Дата рождения1718
Дата смертиМежду 1763 и 1785
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Кондратий Гаврилов
старинная оной вотчины
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ермаков Яков Семенов
Отец ребёнка: Ермаков Семен Терентьев
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Ермаков Семен Терентьев
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Матрена Семенова
Отец ребёнка: Ермаков Семен Терентьев
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Васса Семенова
Отец ребёнка: Ермаков Семен Терентьев
Место жительства
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1763 и 1785