Ермаков Яков Семенов
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Агриппина Яковлева
Мать ребёнка: Ермакова Устинья Макарова
Военная служба
Около 1770
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Ермакова Устинья Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
Неизвестно