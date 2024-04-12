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Ермаков Яков Семенов

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Ермаков Семен Терентьев

Мать: Ермакова Варвара Кондратова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Агриппина Яковлева

Мать ребёнка: Ермакова Устинья Макарова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Военная служба
Около 1770
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Ермакова Устинья Макарова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Устинья Макарова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
Неизвестно
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