Ермакова Устинья Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Устинья Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Агриппина Яковлева

Отец ребёнка: Ермаков Яков Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Ермаков Яков Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Яков Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1785
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