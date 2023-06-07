Ермакова Устинья Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиПосле 1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Агриппина Яковлева
Отец ребёнка: Ермаков Яков Семенов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Ермаков Яков Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермаков Яков Семенов
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1785