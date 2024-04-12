Ермаков Семен Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Ермаков Терентий Васильев
Мать: Ермакова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ермаков Яков Семенов
Мать ребёнка: Ермакова Варвара Кондратова
Место жительства
1748
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сес... Показать все
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Ермакова Варвара Кондратова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Матрена Семенова
Мать ребёнка: Ермакова Варвара Кондратова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Васса Семенова
Мать ребёнка: Ермакова Варвара Кондратова
Бракосочетание
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (рядом, почти под водой -Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево)
Смерть
Неизвестно