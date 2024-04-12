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Ермаков Семен Терентьев

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Ермаков Терентий Васильев

Мать: Ермакова Ирина Федорова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1747

Сын: Ермаков Яков Семенов

Мать ребёнка: Ермакова Варвара Кондратова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1748
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сес... Показать все
Рождение ребёнка
1753

Сын: Ермаков Левон Семенов

Мать ребёнка: Ермакова Варвара Кондратова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Матрена Семенова

Мать ребёнка: Ермакова Варвара Кондратова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Васса Семенова

Мать ребёнка: Ермакова Варвара Кондратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Варвара Кондратова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (рядом, почти под водой -Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево)
Смерть
Неизвестно
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