Ермаков Терентий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиМежду 1716 и 1741
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Ермаков Василий Семенов
Мать: Ермакова Дарья Матвеева
Место жительства
1709
ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Рождение ребёнка
1711
Мать ребёнка: Ермакова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: Ермакова Ирина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова Ирина Федорова
Смерть
Между 1716 и 1741