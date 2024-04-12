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Ермаков Терентий Васильев

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

Между 1716 и 1741

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Ермаков Василий Семенов

Мать: Ермакова Дарья Матвеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1709
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Рождение ребёнка
1711

Сын: Ермаков Ефим Терентьев

Мать ребёнка: Ермакова Ирина Федорова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Ермаков Семен Терентьев

Мать ребёнка: Ермакова Ирина Федорова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Ирина Федорова

Смерть
Между 1716 и 1741
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
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