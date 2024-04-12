Ермаков Ефим Терентьев
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Ермаков Терентий Васильев
Мать: Ермакова Ирина Федорова
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, монастырских слуг и служебников (подмонастырская слобода Иосифо-Волоколамского монастыря) и друг... Показать все
Смерть
Неизвестно