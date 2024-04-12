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Ермаков Ефим Терентьев

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Около 1684 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Ермаков Терентий Васильев

Мать: Ермакова Ирина Федорова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1715
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, монастырских слуг и служебников (подмонастырская слобода Иосифо-Волоколамского монастыря) и друг... Показать все
Смерть
Неизвестно
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