Ермакова Ирина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1684
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Место жительства
1709
ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Рождение ребёнка
1711
Отец ребёнка: Ермаков Терентий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1715
Отец ребёнка: Ермаков Терентий Васильев
Упоминание
1741
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 67 (1741) | Исповедные ведомости Рузского уезда вотчины Савиного монастыря Богородицерож... Показать все
Место жительства
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно