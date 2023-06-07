Ермакова Ирина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Ирина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1709
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Рождение ребёнка
1711

Сын: Ермаков Ефим Терентьев

Отец ребёнка: Ермаков Терентий Васильев

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Ермаков Семен Терентьев

Отец ребёнка: Ермаков Терентий Васильев

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1741
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 67 (1741) | Исповедные ведомости Рузского уезда вотчины Савиного монастыря Богородицерож... Показать все
Место жительства
1763
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Терентий Васильев

Смерть
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
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