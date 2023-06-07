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Ермакова Дарья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1643

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1643

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1682

Дочь: Матрена Васильева

Отец ребёнка: Ермаков Василий Семенов

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Ермаков Терентий Васильев

Отец ребёнка: Ермаков Василий Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1694

Дочь: Вера Васильева

Отец ребёнка: Ермаков Василий Семенов

Рождение ребёнка
1699

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Ермаков Василий Семенов

Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Ермаков Василий Семенов

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Ермаков Василий Семенов

Рождение ребёнка
1710

Сын: Ермаков Иван Васильев

Отец ребёнка: Ермаков Василий Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Василий Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
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