Ермакова Дарья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1643
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1682
Дочь: Матрена Васильева
Отец ребёнка: Ермаков Василий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Ермаков Терентий Васильев
Отец ребёнка: Ермаков Василий Семенов
Рождение ребёнка
1694
Дочь: Вера Васильева
Отец ребёнка: Ермаков Василий Семенов
Рождение ребёнка
1699
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Ермаков Василий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Ермаков Василий Семенов
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Ермаков Василий Семенов
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Ермаков Василий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно