(Ермакова) Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермакова) Марья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1659 г.р.

Мать

1643 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
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Место
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Рождение
Около 1707

Отец: Ермаков Василий Семенов

Мать: Ермакова Дарья Матвеева

Место жительства
1715
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, монастырских слуг и служебников (подмонастырская слобода Иосифо-Волоколамского монастыря) и друг... Показать все
Смерть
Неизвестно