(Ермакова) Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Ермаков Василий Семенов
Мать: Ермакова Дарья Матвеева
Место жительства
1715
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, монастырских слуг и служебников (подмонастырская слобода Иосифо-Волоколамского монастыря) и друг... Показать все
Смерть
Неизвестно