Ермаков Павел Леонов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1776
Отец: Ермаков Левон Семенов
Мать: Ермакова Лукерья Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Ермаков Антон Павлов
Мать ребёнка: Ермакова Елена Алексеева
Бракосочетание
29.05.1810
Жена: Степанида Герасимова
Моск. губ., Руз. у., дер. Грулево | ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Рождение ребёнка
08.10.1810
Дочь: Афанасия Павлова
Мать ребёнка: Степанида Герасимова
ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Ермакова Елена Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова Елена Алексеева
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево