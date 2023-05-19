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Ермаков Павел Леонов

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Ермаков Левон Семенов

Мать: Ермакова Лукерья Фадеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Ермаков Антон Павлов

Мать ребёнка: Ермакова Елена Алексеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
29.05.1810

Жена: Степанида Герасимова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., дер. Грулево | ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Рождение ребёнка
08.10.1810

Дочь: Афанасия Павлова

Мать ребёнка: Степанида Герасимова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Ермаков Андреян Павлов

Мать ребёнка: Ермакова Елена Алексеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Елена Алексеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Работа или профессия
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево