Ермаков Андреян Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Андреян Павлов

Ермаков Андреян Павлов

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1844

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Около 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Ермаков Павел Леонов

Мать: Ермакова Елена Алексеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Яковлева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1844
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close