Ермаков Андреян Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Ермаков Павел Леонов
Мать: Ермакова Елена Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Яковлева
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1844
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево