Ермакова Елена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмакова Елена Алексеева

Ермакова Елена Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

Между 1806 и 1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Ермаков Антон Павлов

Отец ребёнка: Ермаков Павел Леонов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Ермаков Андреян Павлов

Отец ребёнка: Ермаков Павел Леонов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Павел Леонов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
Между 1806 и 1815
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close