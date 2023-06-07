Ермакова Елена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смертиМежду 1806 и 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Ермаков Антон Павлов
Отец ребёнка: Ермаков Павел Леонов
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Ермаков Павел Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермаков Павел Леонов
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
Между 1806 и 1815
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево