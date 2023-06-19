Ермаков Антон Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Ермаков Павел Леонов
Мать: Ермакова Елена Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Анастасия Антонова
Мать ребёнка: Ермакова Ольга Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Ермакова Ольга Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Прасковья Антонова
Мать ребёнка: Ермакова Ольга Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова Ольга Филиппова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1865
Моск. губ., Руз. у., дер. Грулево