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Ермаков Антон Павлов

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Ермаков Павел Леонов

Мать: Ермакова Елена Алексеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Анастасия Антонова

Мать ребёнка: Ермакова Ольга Филиппова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Ермаков Илларион Антонов

Мать ребёнка: Ермакова Ольга Филиппова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Прасковья Антонова

Мать ребёнка: Ермакова Ольга Филиппова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Ольга Филиппова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1865
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., дер. Грулево