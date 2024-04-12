Ермаков Илларион Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Ермаков Антон Павлов
Мать: Ермакова Ольга Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Илларионов
Мать ребёнка: Анна Яковлева?
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1865
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево