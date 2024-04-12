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Ермаков Илларион Антонов

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Ермаков Антон Павлов

Мать: Ермакова Ольга Филиппова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Илларионов

Мать ребёнка: Анна Яковлева?

Работа или профессия
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1865
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
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