Ермакова Ольга Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Ольга Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Анастасия Антонова

Отец ребёнка: Ермаков Антон Павлов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Ермаков Илларион Антонов

Отец ребёнка: Ермаков Антон Павлов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Прасковья Антонова

Отец ребёнка: Ермаков Антон Павлов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Антон Павлов

Работа или профессия
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1865
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., дер. Грулево | ф.203, оп. 747, д. 1910 (1865) | Исповедные ведомости церквей руз.у.М.гкб.
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