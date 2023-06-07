Ермакова Ольга Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Анастасия Антонова
Отец ребёнка: Ермаков Антон Павлов
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Ермаков Антон Павлов
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Прасковья Антонова
Отец ребёнка: Ермаков Антон Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермаков Антон Павлов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1865
Моск. губ., Руз. у., дер. Грулево | ф.203, оп. 747, д. 1910 (1865) | Исповедные ведомости церквей руз.у.М.гкб.