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(Ермакова) Анастасия Антонова

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

После 1844

Пол

Женский

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Ермаков Антон Павлов

Мать: Ермакова Ольга Филиппова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1844
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
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