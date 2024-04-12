(Ермакова) Анастасия Антонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиПосле 1844
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Ермаков Антон Павлов
Мать: Ермакова Ольга Филиппова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1844
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево