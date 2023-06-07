Степанида Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.05.1810
Муж: Ермаков Павел Леонов
Моск. губ., Руз. у., дер. Грулево | ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Рождение ребёнка
08.10.1810
Дочь: Афанасия Павлова
Отец ребёнка: Ермаков Павел Леонов
ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1819
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево