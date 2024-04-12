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Ермакова Лукерья Фадеева

Место рождения

Кузьминское, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Между 1789 и 1804

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Фаддей

Мать: не указана

Кузьминское, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Ермаков Пимен Леонов

Отец ребёнка: Ермаков Левон Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1776

Сын: Ермаков Павел Леонов

Отец ребёнка: Ермаков Левон Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Ненила Леонова

Отец ребёнка: Ермаков Левон Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Марфа Леонова

Отец ребёнка: Ермаков Левон Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Лукерья Леонова

Отец ребёнка: Ермаков Левон Семенов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Ермаков Петр Леонов

Отец ребёнка: Ермаков Левон Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Ермаков Семен Леонов

Отец ребёнка: Ермаков Левон Семенов

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Ермаков Платон Леонов

Отец ребёнка: Ермаков Левон Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Левон Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (рядом, почти под водой -Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево)
Смерть
Между 1789 и 1804
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
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