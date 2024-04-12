Ермакова Лукерья Фадеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиМежду 1789 и 1804
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Фаддей
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Ермаков Пимен Леонов
Отец ребёнка: Ермаков Левон Семенов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Ермаков Павел Леонов
Отец ребёнка: Ермаков Левон Семенов
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Ненила Леонова
Отец ребёнка: Ермаков Левон Семенов
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Марфа Леонова
Отец ребёнка: Ермаков Левон Семенов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Лукерья Леонова
Отец ребёнка: Ермаков Левон Семенов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ермаков Петр Леонов
Отец ребёнка: Ермаков Левон Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Ермаков Семен Леонов
Отец ребёнка: Ермаков Левон Семенов
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Ермаков Левон Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (рядом, почти под водой -Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево)
Смерть
Между 1789 и 1804