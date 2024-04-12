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Ермаков Платон Леонов

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1814

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

Около 1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Ермаков Левон Семенов

Мать: Ермакова Лукерья Фадеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Военная служба
1814
ф.51, оп.8, д.165 (ревизия 1816)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1814
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