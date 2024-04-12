Ермаков Платон Леонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1814
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Ермаков Левон Семенов
Мать: Ермакова Лукерья Фадеева
Военная служба
1814
ф.51, оп.8, д.165 (ревизия 1816)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1814