Ермаков Петр Леонов
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Ермаков Левон Семенов
Мать: Ермакова Лукерья Фадеева
Бракосочетание
До 1803
Жена: Саламания Игнатьева
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Саламания Игнатьева
Военная служба
1806
ф.51 оп. 8, д.52 Ревизские сказки 6 рев. 1811 | Ревизские сказки Спасской и др. волостей экономических крестьян Рузского уезда Московской губернии.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1806