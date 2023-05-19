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Ермаков Петр Леонов

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1806

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Ермаков Левон Семенов

Мать: Ермакова Лукерья Фадеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
До 1803

Жена: Саламания Игнатьева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Рождение ребёнка
1804

Сын: Ермаков Николай Петров

Мать ребёнка: Саламания Игнатьева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Военная служба
1806
ф.51 оп. 8, д.52 Ревизские сказки 6 рев. 1811 | Ревизские сказки Спасской и др. волостей экономических крестьян Рузского уезда Московской губернии.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1806