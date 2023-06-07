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Саламания Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

Между 1804 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1803

Муж: Ермаков Петр Леонов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Рождение ребёнка
1804

Сын: Ермаков Николай Петров

Отец ребёнка: Ермаков Петр Леонов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
Между 1804 и 1834
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
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