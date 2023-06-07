Саламания Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиМежду 1804 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1803
Муж: Ермаков Петр Леонов
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Ермаков Петр Леонов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
Между 1804 и 1834
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево