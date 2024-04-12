Ермаков Николай Петров
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Ермаков Петр Леонов
Мать: Саламания Игнатьева
Место жительства
1824
Откуда: дер. Грулево, : дер. Карабузина, Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда д. Карабузина | ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Рузский у., Спас.вол., дер. Карабузина
Смерть
После 1834