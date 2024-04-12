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Ермаков Николай Петров

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

Вычислено 1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Ермаков Петр Леонов

Мать: Саламания Игнатьева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1824
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Откуда: дер. Грулево, : дер. Карабузина, Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рузского уезда д. Карабузина | ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года
Место жительства
Неизвестно
Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Моск. губ., Рузский у., Спас.вол., дер. Карабузина
Смерть
После 1834
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