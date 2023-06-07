Ермаков Семен Леонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1788
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788
Отец: Ермаков Левон Семенов
Мать: Ермакова Лукерья Фадеева
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1811