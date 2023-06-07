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Ермаков Семен Леонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1788

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

Около 1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788

Отец: Ермаков Левон Семенов

Мать: Ермакова Лукерья Фадеева

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1811
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