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(Ермакова) Марфа Леонова

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1753 г.р.

Мать

Около 1749 г.р.

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Ермаков Левон Семенов

Мать: Ермакова Лукерья Фадеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Тимофеев

г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
Смерть
Неизвестно