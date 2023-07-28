(Ермакова) Марфа Леонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Ермаков Левон Семенов
Мать: Ермакова Лукерья Фадеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Тимофеев
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
Смерть
Неизвестно