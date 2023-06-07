Иван Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеев

Место рождения

г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Леонова

г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
Смерть
Неизвестно
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина