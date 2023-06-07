Иван Тимофеев
Место рожденияг. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Леонова
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
Смерть
Неизвестно
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина