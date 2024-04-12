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Семен Пименов

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Ермаков Пимен Леонов

Мать: Ермакова Матрена Сергеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
До 1830

Жена: Марфа Степанова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Военная служба
1830
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года
Рождение ребёнка
29.03.1831

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин и солдат
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
Неизвестно
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