Семен Пименов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Ермаков Пимен Леонов
Бракосочетание
До 1830
Жена: Марфа Степанова
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Военная служба
1830
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года
Рождение ребёнка
29.03.1831
Сын: Иван Семенов
Мать ребёнка: Марфа Степанова
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин и солдат
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
Неизвестно