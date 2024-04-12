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Иван Семенов

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

29.03.1831

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1804 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Жена

1832 г.р.

Дети

Около 1852 г.р.
Около 1855 г.р.
Около 1857 г.р.
Около 1861 г.р.
Около 1862 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1831

Отец: Семен Пименов

Мать: Марфа Степанова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Бракосочетание
До 1851

Жена: Наталья Иовлева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Надежда Иванова

Мать ребёнка: Наталья Иовлева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Наталья Иовлева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Наталья Иовлева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Наталья Иовлева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Наталья Иовлева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1865
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
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