Иван Семенов
Место рождения
Дата рождения29.03.1831
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1831
Отец: Семен Пименов
Мать: Марфа Степанова
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Бракосочетание
До 1851
Жена: Наталья Иовлева
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Надежда Иванова
Мать ребёнка: Наталья Иовлева
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Наталья Иовлева
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Наталья Иовлева
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Наталья Иовлева
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Наталья Иовлева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1865
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево