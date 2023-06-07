Марфа Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1830
Муж: Семен Пименов
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Рождение ребёнка
29.03.1831
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Пименов
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1865
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево