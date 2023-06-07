Наталья Иовлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Иовлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Около 1852 г.р.
Около 1855 г.р.
Около 1857 г.р.
Около 1861 г.р.
Около 1862 г.р.

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НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1851

Муж: Иван Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Надежда Иванова

Отец ребёнка: Иван Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Семенов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
1865