Наталья Иовлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1851
Муж: Иван Семенов
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Семенов
Смерть
1865