Ермаков Федор Пименов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиМежду 1845 и 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Ермаков Пимен Леонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Климова
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Степанида Федорова
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Климова
Рождение ребёнка
После 1834
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Климова
ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Картина-с. Спасско...
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Климова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрена Федорова
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Климова
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
01.07.1839
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Климова
ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Картина-с. Спасско...
Упоминание
1845
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.203, оп. 747, д. 1495 (1845) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1845 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Климова
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова Евдокия Климова
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
Между 1845 и 1864
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево