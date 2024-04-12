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Ермаков Федор Пименов

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Между 1845 и 1864

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Ермаков Пимен Леонов

Мать: Ермакова Матрена Сергеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Климова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Степанида Федорова

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Климова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
После 1834

Сын: Ермаков Козьма Федоров

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Климова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Картина-с. Спасско...
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Ермаков Филипп Федоров

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Климова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрена Федорова

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Климова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
01.07.1839

Сын: Ермаков Андрей Федоров

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Климова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Картина-с. Спасско...
Упоминание
1845
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.203, оп. 747, д. 1495 (1845) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1845 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Климова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Евдокия Климова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
Между 1845 и 1864
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
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