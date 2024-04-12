Ермаков Филипп Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Ермаков Федор Пименов
Мать: Ермакова Евдокия Климова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Филиппова
Мать ребёнка: Ермакова Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: Ермакова Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Мария Филиппова
Мать ребёнка: Ермакова Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Анастасия Филиппова
Мать ребёнка: Ермакова Агафья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1865