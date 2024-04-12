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Ермаков Филипп Федоров

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Ермаков Федор Пименов

Мать: Ермакова Евдокия Климова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Филиппова

Мать ребёнка: Ермакова Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Ермаков Василий Филиппов

Мать ребёнка: Ермакова Агафья Тимофеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Мария Филиппова

Мать ребёнка: Ермакова Агафья Тимофеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Анастасия Филиппова

Мать ребёнка: Ермакова Агафья Тимофеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Агафья Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1865
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