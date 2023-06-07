Ермакова Агафья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Филиппова
Отец ребёнка: Ермаков Филипп Федоров
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Ермаков Филипп Федоров
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Мария Филиппова
Отец ребёнка: Ермаков Филипп Федоров
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Анастасия Филиппова
Отец ребёнка: Ермаков Филипп Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1865
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево