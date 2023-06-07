Ермакова Агафья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Агафья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Филиппова

Отец ребёнка: Ермаков Филипп Федоров

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Ермаков Василий Филиппов

Отец ребёнка: Ермаков Филипп Федоров

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Мария Филиппова

Отец ребёнка: Ермаков Филипп Федоров

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Анастасия Филиппова

Отец ребёнка: Ермаков Филипп Федоров

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Филипп Федоров

Смерть
После 1865
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
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