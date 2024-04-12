Ермакова Евдокия Климова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Ермаков Федор Пименов
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Степанида Федорова
Отец ребёнка: Ермаков Федор Пименов
Рождение ребёнка
После 1834
Отец ребёнка: Ермаков Федор Пименов
ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Картина-с. Спасско...
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Ермаков Федор Пименов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрена Федорова
Отец ребёнка: Ермаков Федор Пименов
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
01.07.1839
Отец ребёнка: Ермаков Федор Пименов
ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Картина-с. Спасско...
Упоминание
1845
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.203, оп. 747, д. 1495 (1845) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1845 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Ермаков Федор Пименов
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Бракосочетание
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1865
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево