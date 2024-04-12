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Ермакова Евдокия Климова

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Ермаков Федор Пименов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Степанида Федорова

Отец ребёнка: Ермаков Федор Пименов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
После 1834

Сын: Ермаков Козьма Федоров

Отец ребёнка: Ермаков Федор Пименов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Картина-с. Спасско...
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Ермаков Филипп Федоров

Отец ребёнка: Ермаков Федор Пименов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрена Федорова

Отец ребёнка: Ермаков Федор Пименов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
01.07.1839

Сын: Ермаков Андрей Федоров

Отец ребёнка: Ермаков Федор Пименов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Картина-с. Спасско...
Упоминание
1845
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.203, оп. 747, д. 1495 (1845) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1845 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Ермаков Федор Пименов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Федор Пименов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1865
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
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