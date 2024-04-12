(Ермакова) Матрена Федорова
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Ермаков Федор Пименов
Мать: Ермакова Евдокия Климова
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
Неизвестно