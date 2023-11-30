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Ермаков Андрей Федоров

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

01.07.1839

Дата смерти

До 1844

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1839

Отец: Ермаков Федор Пименов

Мать: Ермакова Евдокия Климова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Картина-с. Спасско...
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
До 1844
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