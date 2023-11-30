Ермаков Андрей Федоров
Место рождения
Дата рождения01.07.1839
Дата смертиДо 1844
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1839
Отец: Ермаков Федор Пименов
Мать: Ермакова Евдокия Климова
ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Картина-с. Спасско...
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
До 1844