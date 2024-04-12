(Ермакова) Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермакова) Евдокия Федорова

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1844

Пол

Женский

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермаков Федор Пименов

Мать: Ермакова Евдокия Климова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Работа или профессия
Неизвестно
ребенок
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
До 1844
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