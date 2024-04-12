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Сергей Иванов

Место рождения

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1705 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1743 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Иван Васильев

Мать: не указана

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1763
1763 РГАДА 280-4-267 ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого стана с. Тарханово
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Ермакова Матрена Сергеева

Мать ребёнка: Прасковья Лукьянова

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Лукьянова

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, деревня Царева, под водой)
Смерть
Неизвестно
Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, деревня Царева, под водой)
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