Сергей Иванов
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Иван Васильев
Место жительства
1763
1763 РГАДА 280-4-267 ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого стана с. Тарханово
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Ермакова Матрена Сергеева
Мать ребёнка: Прасковья Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Лукьянова
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, деревня Царева, под водой)
Смерть
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, деревня Царева, под водой)