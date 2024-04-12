Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1741
Сын: Сергей Иванов
Место жительства
1763
1763 РГАДА 280-4-267 Ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого стана с. Тарханово | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, деревня Царева, под водой)
Смерть
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, деревня Царева, под водой)