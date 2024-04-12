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Иван Васильев

Место рождения

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1676 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Василий Федоров

Мать: не указана

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1741

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1763
Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
1763 РГАДА 280-4-267 Ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого стана с. Тарханово | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, деревня Царева, под водой)
Смерть
Неизвестно
Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, деревня Царева, под водой)
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