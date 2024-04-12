Борис Иванов
Место рождения
Дата рождения21.07.1815
Дата смерти04.05.1816
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1815
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
04.05.1816
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181.... Показать все