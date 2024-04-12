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Борис Иванов

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

21.07.1815

Дата смерти

04.05.1816

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1815

Отец: Ермаков Иван Пименов

Мать: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
04.05.1816
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181.... Показать все
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