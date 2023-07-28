(Ермакова) Елена Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
20.10.1841
Муж: Иван Прохоров
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рузского уезда деревня Толбузина | ф.203, оп. 745, д. 1564 (Метрическая 1841) | <p>1841 Метрическая книга Никольской церкви села Лужки </p>из: «Метрические книги церквей Рузского уезда за 1841 год, (с... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
Смерть
После 1841