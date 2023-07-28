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(Ермакова) Елена Иванова

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1841

Пол

Женский

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

1793 г.р.

Муж

Вычислено 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Ермаков Иван Пименов

Мать: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
20.10.1841

Муж: Иван Прохоров

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рузского уезда деревня Толбузина | ф.203, оп. 745, д. 1564 (Метрическая 1841) | <p>1841 Метрическая книга Никольской церкви села Лужки </p>из: «Метрические книги церквей Рузского уезда за 1841 год, (с... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
Смерть
После 1841