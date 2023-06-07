Иван Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1841

Жена: Елена Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рузского уезда деревня Толбузина | ф.203, оп. 745, д. 1564 (Метрическая 1841) | <p>1841 Метрическая книга Никольской церкви села Лужки </p>из: «Метрические книги церквей Рузского уезда за 1841 год, (с... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
Смерть
Неизвестно
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