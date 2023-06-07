Иван Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.10.1841
Жена: Елена Иванова
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рузского уезда деревня Толбузина | ф.203, оп. 745, д. 1564 (Метрическая 1841) | <p>1841 Метрическая книга Никольской церкви села Лужки </p>из: «Метрические книги церквей Рузского уезда за 1841 год, (с... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
г. Москва, Рузского уезда деревня Толбузина
Смерть
Неизвестно