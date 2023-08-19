(Ермакова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ермакова) Евдокия Иванова

(Ермакова) Евдокия Иванова

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермаков Иван Пименов

Мать: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Работа или профессия
Неизвестно
креспостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Причина смерти: неизвестна | Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close