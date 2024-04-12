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Суров Василий Никитин

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Суров Никита Тимофеев

Мать: Сурова Дарья Дементьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1785
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Бракосочетание
Между 1786 и 04.?.1788

Жена: Сурова Ксения (Аксинья) Аникина

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Упоминание
1788
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Игнат Васильев

Мать ребёнка: Сурова Ксения (Аксинья) Аникина

Рождение ребёнка
13.12.1793

Дочь: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)

Мать ребёнка: Сурова Ксения (Аксинья) Аникина

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
В тот год правила Екатерина II .Основан Екатеринодар. декабрист.Карло Гольдони - | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 745, д. 841... Показать все
Военная служба
1793
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Неизвестно
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