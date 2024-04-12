Суров Василий Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Суров Никита Тимофеев
Мать: Сурова Дарья Дементьева
Упоминание
1785
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Бракосочетание
Между 1786 и 04.?.1788
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Упоминание
1788
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Игнат Васильев
Мать ребёнка: Сурова Ксения (Аксинья) Аникина
Рождение ребёнка
13.12.1793
Дочь: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)
Мать ребёнка: Сурова Ксения (Аксинья) Аникина
В тот год правила Екатерина II .Основан Екатеринодар. декабрист.Карло Гольдони - | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 745, д. 841... Показать все
Военная служба
1793
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Неизвестно