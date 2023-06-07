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Суров Никита Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Отец

1687 г.р.

Мать

Около 1687 г.р.

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Вычислено 1749 г.р.
Вычислено 1754 г.р.
Вычислено 1765 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1770 г.р.
Вычислено 1772 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Суров Тимофей Лукьянов

Мать: Сурова Ксения Федорова

Бракосочетание
До 1748

Жена: Сурова Дарья Дементьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
Вычислено 1749

Сын: Суров Александр Никитин

Мать ребёнка: Сурова Дарья Дементьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Сын: Суров Дмитрий Никитин

Мать ребёнка: Сурова Дарья Дементьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Сын: Суров Ефим Никитин

Мать ребёнка: Сурова Дарья Дементьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Суров Василий Никитин

Мать ребёнка: Сурова Дарья Дементьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Суров Иван Никитин

Мать ребёнка: Сурова Дарья Дементьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1772

Дочь: Акилина Никитина

Мать ребёнка: Сурова Дарья Дементьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
1787
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)