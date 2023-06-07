Суров Никита Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Суров Тимофей Лукьянов
Мать: Сурова Ксения Федорова
Бракосочетание
До 1748
Жена: Сурова Дарья Дементьева
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
Вычислено 1749
Мать ребёнка: Сурова Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Мать ребёнка: Сурова Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Сын: Суров Ефим Никитин
Мать ребёнка: Сурова Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Сурова Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Суров Иван Никитин
Мать ребёнка: Сурова Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1772
Дочь: Акилина Никитина
Мать ребёнка: Сурова Дарья Дементьева
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
1787
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)