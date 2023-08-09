Сурова (Борзова) Ксения (Аксинья) Аникина
Место рождения
Дата рожденияМежду 1768 и 1772
Дата смертиМежду 1801 и 1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1772
Отец: Борзов Аника Иванов
Мать: Борзова Меланья Иванова
Упоминание
1785
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда дер. Овсянникова) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Бракосочетание
Между 1786 и 04.?.1788
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Упоминание
1788
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Игнат Васильев
Отец ребёнка: Суров Василий Никитин
Рождение ребёнка
13.12.1793
Дочь: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)
Отец ребёнка: Суров Василий Никитин
В тот год правила Екатерина II .Основан Екатеринодар. декабрист.Карло Гольдони - | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 745, д. 841... Показать все
Упоминание
1795
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Упоминание
1801
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.756-а (1801) | Исповедные ведомости Рузского уезда (с. Лужки) 1801 - требует реставрации
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1801 и 1804
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)