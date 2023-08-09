Сурова (Борзова) Ксения (Аксинья) Аникина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурова (Борзова) Ксения (Аксинья) Аникина

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Между 1768 и 1772

Дата смерти

Между 1801 и 1804

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1772

Отец: Борзов Аника Иванов

Мать: Борзова Меланья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1785
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда дер. Овсянникова) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Бракосочетание
Между 1786 и 04.?.1788

Муж: Суров Василий Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Упоминание
1788
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Игнат Васильев

Отец ребёнка: Суров Василий Никитин

Рождение ребёнка
13.12.1793

Дочь: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)

Отец ребёнка: Суров Василий Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
В тот год правила Екатерина II .Основан Екатеринодар. декабрист.Карло Гольдони - | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 745, д. 841... Показать все
Упоминание
1795
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Упоминание
1801
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.756-а (1801) | Исповедные ведомости Рузского уезда (с. Лужки) 1801 - требует реставрации
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1801 и 1804
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)