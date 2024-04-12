Борзов Аника Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Борзов Иван Макаров
Мать: Марья Васильева
Место жительства
1748
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сес... Показать все
Бракосочетание
Между 1755 и 1757
Жена: Борзова Меланья Иванова
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда дер. Овсянникова)
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Борзов Федот Аникин
Мать ребёнка: Борзова Меланья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Борзов Семен Аникин
Мать ребёнка: Борзова Меланья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Прасковья Аникина
Мать ребёнка: Борзова Меланья Иванова
Место жительства
1763
Московская область, Рузский район, Овсяники (Ростовецкого стану деревня Овсянникова) | РГАДА 280-4-2676 1762 года (Ростовецкий стан, Тарханово) | Ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого стана во... Показать все
Место жительства
1763
РГАДА 280-4-2676 1762 года (Ростовецкий стан, Тарханово) | Ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого стана вотчин Саво-Сторожевского монастыря с. Тарханово с деревнями ... от 5 января 1762 года
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1772
Дочь: Сурова Ксения (Аксинья) Аникина
Мать ребёнка: Борзова Меланья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Акилина Аникина
Мать ребёнка: Борзова Меланья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Агриппина Аникина
Мать ребёнка: Борзова Меланья Иванова
Упоминание
1785
Фонд 607, оп. 1, д. 2102 Исповедные ведомости Рузского уезда ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения вотчины Савичева Сторожевского Монастыря сельца Тарханова Крестьяне за 178517... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда дер. Овсянникова)
Смерть
1796
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда дер. Овсянникова)