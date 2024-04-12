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Борзов Аника Иванов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Борзов Иван Макаров

Мать: Марья Васильева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1748
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сес... Показать все
Бракосочетание
Между 1755 и 1757

Жена: Борзова Меланья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда дер. Овсянникова)
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Борзов Федот Аникин

Мать ребёнка: Борзова Меланья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Борзов Семен Аникин

Мать ребёнка: Борзова Меланья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Прасковья Аникина

Мать ребёнка: Борзова Меланья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Место жительства
1763
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (Ростовецкого стану деревня Овсянникова) | РГАДА 280-4-2676 1762 года (Ростовецкий стан, Тарханово) | Ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого стана во... Показать все
Место жительства
1763
РГАДА 280-4-2676 1762 года (Ростовецкий стан, Тарханово) | Ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого стана вотчин Саво-Сторожевского монастыря с. Тарханово с деревнями ... от 5 января 1762 года
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1772

Дочь: Сурова Ксения (Аксинья) Аникина

Мать ребёнка: Борзова Меланья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Акилина Аникина

Мать ребёнка: Борзова Меланья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Агриппина Аникина

Мать ребёнка: Борзова Меланья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1785
Овсяники, Рузский, Московская область
Фонд 607, оп. 1, д. 2102 Исповедные ведомости Рузского уезда ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения вотчины Савичева Сторожевского Монастыря сельца Тарханова Крестьяне за 178517... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда дер. Овсянникова)
Смерть
1796
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда дер. Овсянникова)
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