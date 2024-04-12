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Борзов Семен Аникин

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Борзов Аника Иванов

Мать: Борзова Меланья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1785
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Борзов Никифор Семенов

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1805
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственно... Показать все
Место жительства
1834
Овсяники, Рузский, Московская область
ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
1824
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Похороны
Неизвестно
Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд
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