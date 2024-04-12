Борзов Семен Аникин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Борзов Аника Иванов
Мать: Борзова Меланья Иванова
Упоминание
1785
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Упоминание
1805
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственно... Показать все
Место жительства
1834
ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Иванова
Рузского уезда дер. Овсянникова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
1824
Рузского уезда дер. Овсянникова
Похороны
Неизвестно
Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд