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((Борзова)) Анна Семенова

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Борзов Семен Аникин

Мать: Агафья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1805
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственно... Показать все
Место жительства
1816
Овсяники, Рузский, Московская область
ф.51, оп.8, д.165 (ревизия 1816)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1816