((Борзова)) Анна Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Борзов Семен Аникин
Мать: Агафья Иванова
Упоминание
1805
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственно... Показать все
Место жительства
1816
ф.51, оп.8, д.165 (ревизия 1816)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1816